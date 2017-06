Captan a Brad Pitt y a Pax en terapia de 'padres e hijos'

Agencia

LOS ÁNGELES.- El proceso de divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt, iniciado en septiembre de 2016, estuvo empañado por la supuesta existencia de violencia doméstica en la familia. Reportes de prensa apuntaron a que el actor fue investigado por el Departamento de Menores y Familias de Los Ángeles y el FBI por una presunta agresión a su hijo Maddox, informó el portal People en Español.

De acuerdo con Daily Mail, Brad "se lanzó" sobre su hijo Maddox cuando el niño de 15 años defendía verbalmente a su mamá, Angelina Jolie, durante una discusión ocurrida el 14 de septiembre mientras la familia volaba en un jet privado de Francia hasta su casa de Los Ángeles.

Al respecto de esta supuesta agresión, una fuente cercana a Brad Pitt aseguró a People que, efectivamente, hubo una discusión de pareja, pero que el actor nunca agredió a su hijo: "Estaba borracho y hubo una discusión entre él y Angelina, (lo que ocasionó una pelea) entre padres e hijos que no se manejó de la manera correcta y se extendió más de lo debido, (pero) no alcanzó el nivel de abuso físico con sus hijos, no hizo daño a nadie físicamente. Él no golpeó a su hijo en la cara, de ninguna manera. No lo hizo... Él es muy enérgico, puso sus manos sobre su hijo, sí, porque la confrontación se salió de control, pero no lo agredió".

Según se informó, esta situación habría motivado que Angelina solicitara el divorcio oficialmente los días siguientes.

Luego de este dramático episodio, se reveló que todos los miembros de la familia tomarían terapia y, según confirma una serie de fotografías de paparazzi, este proceso ya ha iniciado.

Sesión de terapia

Este jueves el actor Brad Pitt y su hijo adoptivo Pax fueron captados asistiendo por separado a una sesión de terapia con el mismo psicólogo.

Según revela la prensa estadounidense, el actor y el joven están acudiendo con un especialista en relaciones de padres e hijos adolescentes cuya sesión tiene un costo de 450 dólares por hora.