CALIFORNIA.- Luego de que Brie Larson no pudiera -ni quisiera- ocultar su molestia por tener que entregar la estatuilla del Oscar como Mejor Actor a Casey Affleck en la entrega de los Premios de la Academia. Ahora en la reciente visita que hizo al programa Live With Kelly, con Kelly Ripa y Christian Slater, prefirió evadir el tema, y lo hizo de la forma más elegante.

De acuerdo con información de Quién, ante la mención de ese momento durante la entrevista, Brie se apresuró a decir que no recordaba nada, "estoy agradecida de que fue transmitido por televisión porque no tengo memoria de ese momento". Slater insistió diciendo que si entonces esa noche había tenido una "experiencia fuera del cuerpo" mientras presentó el premio de Mejor Actor, por lo que continuó diciendo que no recordaba nada, por lo que los conductores decidieron dejar el tema en paz.

Lo que es un hecho es que días antes Brie había dejado clara su postura expresando a Variety su desacuerdo por la decisión de la Academia: “Pienso que sea lo que sea lo que haya hecho en el escenario, habla por sí mismo. He dicho todo lo que necesitaba decir sobre ese tema”.

Defensora de víctimas

La actriz desde hace tiempo ha sido una fuerte defensora de las víctimas de abuso sexual, por lo que darle el premio al hermano de Ben Affleck fue muy difícil. No podía evitar hacerlo puesto que ella ganó el Oscar en 2016 por su trabajo en The Room y de acuerdo a las costumbres, le correspondía entregarlo. La razón es más que clara cuando se recuerda que el protagonista de Manchester By The Sea se vio involucrado en acusaciones de acoso sexual que provocaron la reacción de varios sectores de Hollywood.

Affleck enfrentó dos demandas de acoso sexual de dos mujeres que trabajaron en la película I'm Still Here, de Joaquin Phoenix, en 2010. Affleck niega las acusaciones y de hecho el caso se solucionó fuera de la corte.