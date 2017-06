Cameron Diaz explica por qué no ha aparecido en películas

Agencia

Los Ángeles.- Si hablamos de comedias románticas de Hollywood, el nombre de Cameron Diaz es uno de los primeros en aparecer. Filmes como "The Mask", "There’s something about Mary", "The Holiday", "The sweetest thing", "Charlie’s Angels" y "The other woman", son tan solo algunos de los títulos que la han catapultado a la fama.

Sin embargo, la actriz de California ha estado desaparecida en los últimos años, específicamente desde 2014, cuando participó en el musical "Annie" junto a Rose Byrne y Jamie Foxx. ¿La razón? Ella misma lo explicó durante su aparición en In Goop Health, un evento organizado y moderado por Gwyneth Paltrow en Los Ángeles, informa el portal Quien.com

Acompañada por Tory Burch, Miranda Kerr y su cuñada, Nicole Richie, Cameron admitió que durante las dos décadas en las que se mantuvo viajando de un filme a otro la hicieron de pronto darse cuenta de algo: “Realmente no me puedo decir quién soy, lo cual es una cosa muy difícil de afrontar. Sentí la necesidad de autocompletarme”.

Cameron se casó en sus 40 y desde entonces vive feliz junto al músico Benji Maden. Según explicó la actriz de 44 años, se esperó tanto tiempo para contraer matrimonio porque, “creo que el asunto es que no había conocido a mi esposo. Tuve novios antes. Y realmente hay una diferencia entre los esposos y los novios. tengo un esposo que es mi compañero en la vida y en todo. Somos tan diferentes, pero compartimos los mismos valores. Somos lo suficientemente raros para estar juntos”.

La estrella ahora disfruta de su matrimonio, de la tranquilidad y la sencillez de la vida misma.