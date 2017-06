¿La canción de Tyga es con dedicatoria a Kylie Jenner? (Video)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva canción del rapero Tyga parece estar causando algo de controversia, ya que para muchos de sus seguidores la letra de su tema pareciera estar dedicadas a su ex, Kylie Jenner.

A pesar de que recientemente Kim Kardashian refirió en una entrevista, para el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, que en la relación entre Tyga y Kylie no hubo ningún drama durante su ruptura, puede ser que el cantante no lo haya tomado tan a la ligera como creería el resto del clan, dice People en Español.

También te puede interesar: Kylie Jenner y Travis Scott se muestran muy 'cariñosos'

“Ella es una súper estrella. Ella está mal por mí. Si le cuelgo llama inmediatamente”, se escucha decir en algunas de las líneas del sencillo “Playboy”, en el cual Tyga cuenta con la colaboración del también rapero Vince Staples. “Si le cortas las piernas. Ella gatea de vuelta a mí. Lo llamo la tenacidad del playboy”, añade la canción.

No es la primera vez que la hermanita menor del clan es protagonista de las canciones de Tyga, ya en el pasado la estrella de la serie Keeping Up with the Kardashians había sido el foco de atención en el video de la canción “Dope’d Up”.

Y mientras Tyga parece estarla pasando no muy bien olvidando a su sensual ex, Kylie por su parte se divierte con su nuevo novio, el rapero Travis Scott, de quien parece inseparable desde que iniciaron su relación.

Luego de varios distanciamientos en el pasado, en abril de este año Jenner y Tyga decidieron terminar con su relación definitivamente.