Agencias

LOS ANGELES.- La británica Adele cantará en la 59 entrega anual de premios Grammy, anunció hoy aquí la Academia de la Grabación (NARAS, por su sigla en inglés), informa Notimex.

Ganadora de diez premios Grammy, Adele ha sido confirmada para actuar en la ceremonia que se llevara a cabo el próximo 12 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles.

Con esta actuación, la cantante podrá resarcirse de la mala suerte que tuvo en la ceremonia del año pasado, cuando su interpretación de All I Ask sonó desafinada, por momentos, debido a un problema técnico.

"El micrófono del piano se cayó a las cuerdas, eso era lo que se oía como una guitarra. Por eso sonó fuera de tono", explicó la artista en su cuenta de Twitter un día después de la gala.

Con cinco nominaciones para esta entrega, Adele interpretará uno de los temas de su más reciente álbum 25 y con ello será la cuarta vez que canta en esta ceremonia, que en esta ocasión será conducida por James Corden.