Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Irán Castillo se podría incorporar al elenco del 90's Pop Tour, serie de conciertos en la que participarán OV7, Aleks Syntek, JNS, Érik Rubín, Caló, The Sacados, Litzy y recientemente Fey, publica Notimex.

La también actriz desea continuar con su faceta musical y ya está en pláticas con los organizadores de estos “shows”, para que sea incluida en el elenco, que iniciará presentaciones a finales de marzo en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

"Hace poco me hablaron para unirme a estas giras, ya me contactaron y pues la verdad sí me interesa, estaría padre, porque sé que van a estar varios grupos juveniles de los 90 y sólo es cuestión de sentarnos a platicar y pues yo encantada".

Sin embargo, dijo que de concretarse, tendría que ser hasta que concluya su participación en El bienamado .

"Ahorita no tendría tiempo, sería hasta que concluya la novela, porque estamos ocupadísimos y el tiempo que me queda libre se lo dedico a mi hija", señaló.

Agregó que la música sigue presente en su vida y estar en estos conciertos junto a los grupos mencionados, es una gran oportunidad de continuar en este género que también le agrada mucho.

Yo sigo componiendo, hay temas que de pronto saco con mi guitarra o mi ukulele y tengo el plan de que ya que vaya acabando la novela ir sacando algunas canciones para que la gente las vaya conociendo y llegar a estas presentaciones con algo nuevo", comentó en entrevista.

Incluso, compartió que está en pláticas con la gente de El bienamado , para que un tema suyo sea incluido en algunas partes de la novela.

"Sí, la idea ahí está, uno de los directores musicales de la telenovela me vio con mi ukelele y me dijo que lo fuera a ver para hablar sobre esto, pero no he ido, pues cuando lo vaya a ver quiero llevarle uno de los temas que he compuesto para que le dé el visto bueno".

Encantada con El Bienamado

Por otra parte, al hablar de su participación en El bienamado , confesó estar encantada con la producción, con el elenco y con sus "hermanas" en la historia: Chantal Andere y Nora Salinas, mejor conocidas como las solteronas Samperio .

"Ha sido muy intenso el trabajo, pero estamos contentos con esta historia, ha sido todo un reto sacar adelante el personaje que nos tocó representar, pues las tres tuvimos un cambio radical en el look, las pelucas, los vestidos, pero padre. Allá en Loreto si batallamos con el calor, porque había que cuidar mucho el maquillaje, los

peinados, pero eso no fue tanto problema, pues al final nos la pasamos muy bien, porque ese lugar está increíble, es un lugar divino".

Agregó, que desde el “casting”, las tres actrices hicieron química y eso se refleja en todas las escenas que graban juntas.

"Desde que nos juntamos las tres en el “casting” hubo “click”, muy buena vibra y mucha química, nos llevamos padrísimo, las dos me apapacharon desde el comienzo. Incluso las tres nos ponemos de acuerdo para aportarle cosas a nuestros personajes y pues la producción nos da esa libertar de aportar y enriquecer a los personajes".