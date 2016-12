Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El compositor José María Napoleón afirma que prepara ya un nuevo disco de temas inéditos para el 2017, dedicados a la juventud, con los que mostrará la madurez musical y de pensamiento a la que ha llegado.

En entrevista con Notimex, el creador de emblemáticos temas como Pajarillo, Hombre y Nada te llevarás, puntualizó que el año 2016 fue generoso y positivo: “Me ha ido excelente, porque el disco – Vívelo -, me ha recompensado con un ir y venir por todo el país, como cuando estaba en mis mejores años”.

Napoleón destacó que en este intenso trabajo de promoción ha realizado un sinfín de firmas de autógrafos, ofrecido espectáculos cortos para promocionar el material, que lo devolvió a los medios de comunicación y al gusto del público.

El originario de Aguascalientes agradeció a Dios y a la Virgen de Guadalupe, que le hayan dado otra oportunidad de volver a los escenarios y sobre todo a enamorar al público.

“El nuevo disco me hace mucha ilusión, porque la misma inspiración que me llevó en mi juventud al éxito, es la que me motivó a seguir componiendo para este nuevo proyecto”.

Reconoció que su forma de componer ahora es diferente a cuando escribía a los 22 o 25 años: “Ahora estoy en otra etapa, porque la vida familiar me ha llenado de historias”.

Lamentó que los géneros como el rap y hip hop, propongan temas sin contenido: “Por lo que es un orgullo ver y oír a cientos de jóvenes cantando mis canciones de antaño, lo que me indica que sigo vigente y que ahora tengo más responsabilidad para atrapar a nuevo público”.

Detalló que el próximo disco será completamente romántico y abordará la belleza y grandeza de la mujer: “La mayoría son temas de experiencias ajenas, porque tengo un matrimonio sólido de 35 años, además tengo 67 años de edad, pero con hambre de conquistar nuevos seguidores”.