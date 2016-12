Agencias

BUENOS AIRES.- El juez argentino procesó hoy al cantante canadiense Justin Bieber luego de ordenar a su personal de seguridad agredir a un fotógrafo cuando realizó una gira aquí hace tres años, publica Excélsior.

El juez Alberto Baños, del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 43, emitió este miércoles un “auto de procesamiento sin prisión preventiva respecto de Justin Drew Bieber”.

De acuerdo con el documento, se considera al cantante como instigador penalmente responsable de los delitos de robo simple reiterado, robo simple en grado de tentativa y lesiones leves.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2013, cuando Bieber vino a Buenos Aires como parte de una de sus giras mundiales.

En una discoteca, el fotógrafo Diego Facundo Pesoa fue golpeado por sus guardaespaldas, quienes querían impedirle que sacara más imágenes del artista.

Pesoa interpuso una denuncia por agresiones y por el robo de su cámara y de un teléfono, lo que abultó el expediente judicial que Bieber ha acumulado en diversas ciudades del mundo debido a los escándalos en que se envolvió en los últimos años.

Bieber ante la justicia

En agosto pasado, Bieber aceptó comparecer ante la justicia argentina mediante una videoconferencia via Skype desde Estados Unidos, pero se negó a responder a las preguntas de los abogados del fotógrafo.

Antes, en mayo, las fanáticas de Bieber organizaron una marcha en Buenos Aires para que la estrella canadiense pueda volver a cantar en Argentina, lo que ahora no puede hacer debido a sus problemas judiciales.

“Marcha Beliebier” fue el nombre que las seguidoras del artista dieron a la manifestación que realizaron en Buenas Aires y en las principales ciudades del país.

Fans en Argentina: me gustaría presentarme allí, pero, hasta que no cambien las condiciones legales, no puedo hacerlo", les respondió la estrella a través de Twitter.

Refirió que ama a Argentina y que es uno de sus lugares favoritos para cantar, pero por recomendación de su abogado no puede programar ninguna gira por ahora.

Si las cosas cambian me gustaría volver, pero en este momento no puedo, para todos los demás en América del Sur iré más adelante a verlos”, agregó.