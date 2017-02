Agencias

MIAMI,Florida.- El cantante puertorriqueño Marc Anthony y la modelo venezolana Shannon de Lima concretaron hoy, de manera oficial, su divorcio en un tribunal de familia de Miami, un día antes del Día del Amor y la Amistad, informa Notimex.

La decisión de poner fin al matrimonio fue hecha de “común acuerdo”, según dieron a conocer ambos en una declaración el pasado 21 de diciembre tras dos años de matrimonio.

Anthony participó vía telefónica en la audiencia de esta mañana contestando preguntas de su abogado y una vez que la jueza concluyó la sesión con la separación definitiva el intérprete de Vivir mi vida dijo en inglés: “Thank you, Thank you, Thank you”.

Anthony interpuso la demanda de divorcio el pasado 16 de diciembre en la que asienta que el matrimonio está "irremediablemente roto".

A la salida de la corte los abogados de ambas partes no ofrecieron declaraciones y se limitaron a decir que los involucrados ya habían hecho una declaración conjunta.

El anuncio

A finales de diciembre pasado en una declaración conjunta la pareja indicó que “tras mucha consideración, hemos decidido mutuamente y amistosamente poner fin a nuestro matrimonio de dos años".

"Pedimos privacidad durante este difícil proceso y no haremos más comentarios de ninguno de nosotros sobre este asunto personal", señalaron.

Anthony, de 48 años, y Lima, de 28, se casaron en 2014 en la residencia del cantante en Casa de Campo en República Dominicana.

Se conoce por reportes de prensa que ambos llegaron a “un acuerdo confidencial” que incluiría una compensación para ella, pero no se sabe si será un solo pago o una pensión por un determinado tiempo.

Fue el tercer matrimonio de Anthony, que tiene seis hijos de relaciones anteriores. Su matrimonio con la cantante Jennifer López terminó en 2011.