¡Entérate! Ricky Martin busca tener una hija

MÉXICO.- Ricky Martin ofreció una íntima entrevista a CBS News donde habló de sus hijos y cómo ha cambiado su vida tras aceptar su homosexualidad. El astro puertorriqueño recuerda que comenzó a cantar a los seis años. “Agarraba una cuchara de palo y actuaba en el balcón de la casa de mis abuelos. Necesitaba estar actuando de alguna manera. Lo necesitaba. Me convertí en monaguillo para estar sobre el escenario”, bromeó.

En su adolescencia comenzó en la banda juvenil Menudo y el resto es historia. Según él, el nacimiento de sus mellizos Matteo y Valentino cambió su perspectiva y lo motivó a revelar su homosexualidad. “Si no soy honesto con mis hijos ¿qué les estoy enseñando? Les estoy enseñando a mentir”, relató. Por eso en el 2010 reveló su orientación sexual al mundo, algo que lo hizo sentir un gran alivio, informó el portal People.

¿Porqué no lo hizo antes? “Tenía miedo”, confesó Martin. “Tenía miedo al rechazo porque desafortunadamente por muchos años mucha gente me dijo que mis sentimientos eran malvados. ‘Lo que tú estás sintiendo no es de Dios'”, recordó, agregando que fue algo que en su momento lo hizo sentir como una mala persona. “No más. Yo soy una buena persona y no hay absolutamente nada malo en mí. Suficiente, ya no más de eso. Y he sido el hombre más feliz desde entonces”.

La paternidad lo ha cambiado

El cantante de “Livin la vida loca” reconoce que la paternidad lo ha cambiado. “Todo cambia, ya no se trata de ti. No puedes trasnochar. Y solo estoy empezando, quiero una familia grande”, dijo. “Quiero el bullicio de niños corriendo por la casa. Quiero ahora la niñita de papá. Veremos que pasa”.

Su familia incluye ahora a su futuro esposo. “Estamos haciendo planes”, confiesa sobre él y su prometido Jwan Josef. “Fue amor a primera vista”. Sobre su boda, el cantante puertorriqueño admite que quiere tirar la casa por la ventana. “No sabemos la fecha aún. Estamos comprometidos y pasándola de maravilla. Sí quizás este año. Quiero una boda grande”, reveló. “Quiero una celebración de al menos tres días”.