Sorprende Cara Delevingne con drástico cambio de look

Canadá.- Cara Delevingne es una supermodelo destacada y su rostro aparece constantemente en las portadas de famosas revistas de moda.

Ahora, en su faceta de actriz, la británica de 24 años ha sacrificado su frondosa melena para interpretar a la perfección su rol en "Life in a year", la película en la que da vida a una joven con cáncer, informa el portal de Peopple.

Al llegar al set de grabación en Toronto, Canadá, la joven causó furor con su nuevo look: una cabellera totalmente rapada.

El proceso ha sido gradual. Hace una semana, Delevingne publicó una foto en su popular cuenta de Instagram donde la vemos con un corte de cabello estilo pixie. “Voy por ti life in a year”, escribió en el pie de la imagen.

Cara no es la única que ha impactado con su drástico cambio de look. Su coprotagonista en la cinta de drama, Jaden Smith, también se cortó sus famosos rasas con la ayuda de su padre, el famoso actor Will Smith.