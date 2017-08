Carlos Ponce confiesa que Adamari López 'le rompió el corazón'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En las últimas semanas, Adamari López se ha enfrentado a varias polémicas, debido a que la criticaron fuertemente por lucir sobrepeso en traje de baño durante un viaje romántico con Toni Costa. Sin embargo, la conductora ahora se coloca en el ojo del huracán, luego de que Carlos Ponce destapara que la puertorriqueña fue la primera mujer en despreciarlo.

Durante una entrevista, el galán precisó que el rechazo se dio hace muchos años, cuando ambos eran niños e iban en la misma escuela. El artista señaló que él es un año más chico que la presentadora y que estaba perdidamente enamorado de ella, informa Televisa Espectáculos.

También te puede interesar: La historia de amor de Pablo Escobar se va a la... ¡pantalla grande!

“Ella dice que no se acuerda. Yo estaba en segundo grado, ella era una mujer mayor, estaba en tercer grado. Yo estaba enamoradísimo de Adamari y me dijo ‘¡No!’ Me rompió el corazón y me lo sigue rompiendo. Cada vez que la veo lo hace”, declaró entre risas Carlos Ponce, quien tiene una excelente amistad con Adamari López.

Es tan cordial la relación de la estrella de televisión y el protagonista de telenovelas, que incluso él ha acudido como conductor invitado al programa Un Nuevo Día, del que ella es titular. Adamari Lopez evitó dar declaración al respecto y está enfocada en su carrera, en bajar de peso y en su familia.