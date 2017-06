Carmen Campuzano está satisfecha con su 'nueva nariz'

Agencia

Ciudad de México.- Las adicciones en la vida de Carmen Campuzano siempre estuvieron en el ojo público. Se sabía de sus constantes ingresos a centros de rehabilitación, así como sus recaídas. Las consecuencias de sus excesos derivaron en la destrucción de su nariz.

Eso ya ha quedado atrás y ahora quiere retomar con nuevos bríos sus pasos en el mundo artístico. La fuerza para ello se la dieron las tres cirugías reconstructivas de nariz a las que se sometió, de las cuales se siente satisfecha y le han brindado la confianza que había perdido, informa People.com.

Ciclo de conferencias sobre adicciones y prevención de suicidio https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1538216546221070&id=1079726355403427 Informes 55 3053 3337 [email protected] Colegios, centros de rehabilitación, hombres, mujeres y jóvenes que quieren saber vivir bien sin máscaras. Una publicación compartida de Carmen Campuzano (@carmencampuzanooficial) el 11 de Jun de 2017 a la(s) 6:47 PDT

“La última fue aproximadamente hace cuatro semanas. El resultado es extraordinario”, mencionó Campuzano. “De lo que había a lo que ahora hay… es una nariz con mucha proyección”.

“La nariz como la tenía me limitaba mucho. Me provocaba malestar y tristeza. ¡Qué maravilla que ahora tengo otra nariz!”, confesó.

De acuerdo con la también DJ, varios médicos rechazaron su caso debido a que estaba destrozada por el uso de drogas y otras operaciones. Entonces apareció el cirujano José Achar, quien aceptó llevar su caso.

“Unos médicos me decían que me iban a poner un expansor en la frente, a hacer cosas que me iban a deformar mi cara, mi frente y hacerme más cicatrices. Él Achar de la forma menos invasiva, solucionó mi vida”, agregó.

De acuerdo con Campuzano, la adicción por la cocaína quedó fuera de su vida y está en negociaciones para realizar modelaje y pasarela. También hace los arreglos pertinentes para llevar a Estados Unidos sus show musical "Noche de bohemia y cabaret".