Famosos se unen al 'Carpool Karaoke: The Series'

ESTADOS UNIDOS.- El primer 'Carpool Karaoke' de James Corden se transmitió en 2011 y lo hizo en compañía de George Michael para conmemorar el Red Nose Day de ese año, ahora, seis años después, el programa más esperado es el que el presentador de Late Late Show grabó con Linkin Park días antes de la muerte de su vocalista, Chester Bennington, informó el portal Quién.

Después del éxito de este segmento en Late Late Show, Apple ha lanzado un spin-off . El programa unitario se llamará 'Carpool Karaoke: The Series' y se podrá ver a través de Apple Music.

Múltiples estrellas se han sumado al proyecto y, por lo que podemos ver en el tráiler revelado esta semana, Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Miley Cyrus, Noah Cyrus, Ariana Grande, Blake Shelton y Shakira son algunas de las celebridades que tomaron el volante y cantaron sin pena alguna por las calles de Los Ángeles.

On the Road Again es la canción que eligieron para este adelanto, en donde, además de ver a los artistas en el coche, podemos ver a Will Smith colándose en una boda o a John Legend en una lavandería cantando con un coro de góspel.



