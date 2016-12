Milenio Digital

CIUDAD DE MÉXICO.- Carrie Fisher permanece en el hospital, en cuidados intensivos, tras sufrir un ataque al corazón este viernes, cuando estaba a 15 minutos de que su vuelo procedente de Londres aterrizara en Los Ángeles.

"Está en cuidados intensivos y todo el mundo está rezando por ella", dijo el hermano de la actriz, Todd Fisher, a la revista "Variety". "Los doctores no han dado nuevas noticias. No hay nada nuevo hasta el momento... no hay ni buenas ni malas noticias".

La actriz mundialmente famosa por su papel como la Princesa Leia en "Star Wars", volaba de Londres a Los Ángeles cuando tuvo un paro cardiaco. La actriz recibió reanimación cardiopulmonar en la aeronave y fue trasladada al hospital UCLA Medical Center de Los Ángeles en cuanto el avión tocó tierra.

Carrie Fisher saltó a la fama como la princesa Leia de "Star Wars" en la trilogía original de ciencia ficción de George Lucas: "Star Wars: A New Hope (1977)", "The Empire Strikes Back" (1980) y "Return of the Jedi" (1983).

Como sus compañeros de elenco Harrison Ford y Mark Hamill, Fisher regresó para el relanzamiento de la saga "Star Wars: The Force Awakens" (2015) y además está confirmada su participación en "Star Wars: Episodio VIII" (2017).