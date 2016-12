Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando Disney anunció que Carrie Fisher volvería a interpretar a la Princesa Leia en la nueva trilogía de "Star Wars", miles de seguidores mostraron su entusiasmo ante la noticia.

Fue así que 32 años después de haber estrenado "Return of the Jedi", Carrie Fisher volvió a la pantalla grande con su emblemático personaje en el Episodio VII: "The Force Awakens", publica Milenio Hey!

Sin embargo, con su muerte muchos fans se preguntan qué pasará con los Episodios VIII y IX.

Según informó la cuenta de "Star Wars" en Twitter, el rodaje del Episodio VIII concluyó el 22 de julio pasado, por lo que Carrie Fisher podrá ser vista nuevamente como la princesa Leia Organa en la película que se estrenará el 15 de diciembre del próximo año.

Episodio IX

Sin embargo, se tenía previsto que Fisher apareciera también en el Episodio IX de la saga galáctica, pero este filme aún se encuentra en preproducción y el rodaje no comenzará sino hasta 2017.

Historia de vida

Carrie Fisher convirtió en ícono su papel e inmortalizó diálogos como "ayúdame Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza". Su peinado futurista, inspirado según dijo George Lucas en "un estilo revolucionario como de mujer de Pancho Villa, del sur de Estados Unidos", se volvió parte de la cultura popular del cine.

En 2015 retomó su papel en el episodio VII de la saga, "Star Wars: El despertar de la Fuerza", y su imagen animada por computadora aparece en "Rogue One: Una historia de Star Wars", informa The Associated Press.

En mayo de 1973, en Nueva York.

Fisher también tuvo que librar batallas en la vida real por su adicción a las drogas y enfermedades mentales, temas que abordó en libros muy celebrados. La película "Postcards From the Edge" de 1990, dirigida por Mike Nichols, estaba basada en su guión y novela semiautobiográfica homónima.

Este año presentó sus memorias "The Princess Diarist", basadas en los diarios que escribió mientras filmaba la trilogía original de "Star Wars", en las que reveló que ella y Ford tuvieron un romance en el plató de "La guerra de las galaxias". Fisher tenía 19 años, Ford 33 y estaba casado.

La actriz era hija de una de las parejas más famosas del siglo pasado, la actriz Debbie Reynolds y el fallecido cantante Eddie Fisher.

"Soy un producto de la endogamia de Hollywood", dijo alguna vez con su característico humor. "Cuando dos celebridades se aparean, algo como yo es el resultado"