Agencia

Ciudad de México.- A esta altura a Lucía Villalón no le interesa guardarse detalles sobre lo que fue su noviazgo con Javier “Chicharito” Hernández, por lo que recientemente admitió que hubiera sido un error llegar con él al altar.

En declaraciones para la revista Woman Madame Figaro, la española reveló que el muchacho aún no está listo para un verdadero compromiso, informa SDP.

También te puede interesar: Camilia Sodi habla sobre su rompimiento con ¡El chicharito!

“Yo soy muy creyente y sé que todo ha pasado porque Dios así lo ha querido, porque si me hubiera casado con él me habría equivocado. Está claro que él no estaba preparado ni le ha dado nunca la importancia que debe”, indicó.

Finalmente, señaló no estar en su mejor momento; sin embargo, sabe que, “de desamor nadie se muere y ahora toca superar la decepción”.

El futbolista terminó su relación con la periodista a pocos meses de la boda y tras ser operada del pulmón.