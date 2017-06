Chino y Nacho no eran los 'mejores amigos'

Agencia

MÉXICO.- Que nunca fueron “los mejores amigos”, eso es lo que ha declarado el cantante Miguel Ignacio “Nacho” Mendoza sobre su excompañero musical, Chino Miranda, con quien por 14 años formó el popular dueto Chino y Nacho.

En entrevista con la cadena Univisión, el cantante y músico venezolano explicó cuál ha sido realmente la relación entre ambos a través de más de dos lustros de trabajo, informó el portal People en Español.

“A pesar de que no éramos los mejores amigos nunca fuimos enemigos, nunca tuvimos peleas (…) ese respeto del espacio de cada uno nos hizo mantener una paz durante una década maravillosa”, exclamó, aprovechando para aclarar que entre ellos no hay malentendidos por dinero: “Esta separación no tiene nada que ver con molestias, o como muchas otras personas [dicen]con un carácter económico más de “, aseguró.

Relación cordial

La fórmula para mantenerse en paz, asegura, fue justamente, esa relación cordial pero no tan cercana que mantuvieron durante todo este tiempo. "No había un lazo tan estrecho de amistad como la gente tenía la percepción. Eso no quiere decir que nos llevábamos mal" explicó el cantante. "Cada quien tenía un grupo de amigos distinto, una vida completamente distinta. Eso fue determinante en que cada uno pudiera tomar el control de su tiempo".

Chino y Nacho está nominados ahora como Mejor Video del año de Premios Juventud por su tema 'Andas en mi cabeza", con Daddy Yankee. Y según Mendoza, nada le gustaría más que conseguir la victoria. "Nosotros trabajamos mucho para poder lograr [el] éxito", asegura. "Cada logro compartido es tan maravilloso como un logro individual".