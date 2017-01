La película protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling empata la marca histórica de 'All About Eve' y 'Titanic'.

Milenio Digital

CIUDAD DE MÉXICO.- La La Land igualó hoy la cifra récord de nominaciones al Oscar obtenidas por All About Eve (1950) y Titanic (1997), al alcanzar 14 candidaturas.

La película del director Damien Chazelle está nominada en las categorías de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Guión Original, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original, Mejor Edición de Sonido, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición, Mejor Vestuario, Mejor Diseño de Producción y Mejor Fotografía.

El musical fue nominado en 13 categorías, pero tiene 14 candidaturas al tener dos canciones nominadas como Mejor Canción Original: The Fools Who Dream y City of Stars .

El filme, un homenaje a los musicales y la ciudad de Los Ángeles, compite frente a Moonlight , Manchester by the Sea , Arrival , Fences , Hidden Figures , Lion , Hell or High Water y Hacksaw Ridge .

Tras las 14 nominaciones de La La Land se ubican la película de ciencia ficción Arrival y el drama Moonlight , ambas con ocho.

Es la tercera vez que Emma Stone y Ryan Gosling hacen mancuerna en pantalla. En 2011 protagonizaron Crazy Stupid Love , y en 2013, Gangster Squad .

La Historia

La historia gira en torno a Mia, una camarera aspirante a actriz, y Sebastian, un virtuoso pianista amante del jazz cuyo sueño es abrir un bar dedicado a ese género musical. Muy al estilo de When Harry Met Sally , ambos personajes se encuentran de forma fortuita en varias ocasiones antes de sellar su historia de amor.

Se trata de la tercera película del director Damien Chazelle. Guy and Madeline on Park Bench, de 2011, y Whiplash , de 2014, son sus trabajos anteriores.

La La Land es la película favorita en la temporada de premios. Rompió récord en los Globos de Oro, al ganar 7 estatuillas, el máximo número conseguido por una película. Ha ganado también 8 premios Critic's Choice y compite por 10 BAFTA.

Chazelle escribió el guión junto con Justin Hurwitz, su compañero de habitación en la Universidad de Harvard, hace una década. El cineasta se trasladó a Los Ángeles y triunfó primero con Whiplash , en la que también habla de "la lucha por ser un artista y conciliar los sueños con la necesidad de ser humano".

En palabras del director, mostrar que "nunca se debería dejar de soñar. No importa cuánto se demore o lo mal que puedan ir las cosas, siempre debería haber espacio para los sueños, para la esperanza, para la alegría y el amor, la belleza y el arte."

Nominados a los Oscar 2017

Mejor Película

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Manchester by the Sea

Lion

Moonlight

Mejor director

Denis Villeneuve

Mel Gibson

Damien Chazelle

Kenneth Lonergan

Barry Jenkins

Mejor actor

Casey Affleck,

Andrew Garfield

Ryan Gosling

Viggo Mortensen

Denzel Washington

Mejor actriz

Isabelle Huppert

Ruth Negga

Natalie Portman

Emma Stone

Meryl Streep

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali

Jeff Bridges

Lucas Hedges

Dev Patel

Michael Shannon

Mejor actriz de reparto

Viola Davis

Naomie Harris

Nicole Kidman

Octavia Spencer

Michelle Williams

Mejor película animada

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

Mejor película extranjera

A Man Called Ove

Land of Mine

Tanna

The Salesman

Toni Erdmann

Mejor guión original

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

Manchester by the Sea

20th Century Women

Mejor guión adaptado

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Moonlight

Mejor diseño de producción

Arrival

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hail Caesar!

La La Land

Passengers

Mejor fotografía

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence

Mejor vestuario

Allied

Fantastic Beasts

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Mejor edición

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

La La Land

Moonlight

Mejores efectos visuales

Deepwater Horizon

Doctor Strange”

Jungle Book

Kubo

Rogue One

Mejor maquillaje y peinado

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

Mejor edición de sonido

Arrival

Deep Water Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

Mejor mezcla de sonido

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One

13 Hours

Mejor banda sonora

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

Mejor canción

Audition

Can't Stop the Feeling

City of Stars

The Empty Chair

How Far I'll Go

Mejor documental

Gianfranco Rosi and Donatella Palermo ( Fire at Sea )

Raoul Peck, Rémi Grellety y Hébert Peck ( I Am Not Your Negro )

Roger Ross Williams y Julie Goldam ( Life, Animated )

Ezra Edelman y Caroline Waterlow ( O.f.: Made in America )

Mejor cortometraje

Ennemis Interieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Mejor corto documental

Extremist

4.1 Miles

Joe’s Violin

Watani My Homeland

The White Helmets

Mejor cortometraje animado