Fans se quedaron esperando a sus artistas en los Choice Awards

ESTADOS UNIDOS.- Los Teen Choice Awards premiaron a lo mejor de la música y la televisión estadounidense.

Maroon 5 se alzó con el premio especial Década, mientras que Chris Pratt, quien llegó a la gala recién divorciado de la actriz de “Scary movie”, Anna Faris, recibió el reconocimiento como mejor actor de cine por su participación en “Guardianes de la Galaxia Vol 2”, informa El Sol de México.

Adam Levine (vocalista), quien solo llegó acompañado de su compañero de banda James Valentine (guitarrista), agradeció el premio y bromeó sobre una separación de Maroon 5: “Muchas gracias, en noviembre sale nuestro último disco. No es cierto (risas), nosotros nunca nos iremos”.

La gala veraniega es una de las más esperadas por los jóvenes norteamericanos, que ven desfilar y actuar a sus estrellas favoritas, que por lo general aquellas que están de moda o pasan por un súbito momento de éxito.

Otra de las que recibió su tabla fue Vanessa Hudgens, protagonista de la saga “High School Musical”, como una de las chicas más vistas, por eso recibió la distinción “#SeeHer”.

Por su parte, Fifth Harmony, integrado por Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane, y Lauren Jauregui, ganaron como Mejor Grupo, aunque decepcionaron a sus fans ya que no interpretaron ningún tema musical.

Otra de las sorpresas fue Bruno Mars, quien presentó su video musical “Versace on the floor”, en donde aparece la actriz Zendaya. Se había rumorado que Mars estaría en el escenario, sin embargo, sólo ocupó los premios para el estreno de su clip.

Zendaya recibió la tabla a mejor actriz de verano gracias a su participación en la taquillera “Spiderman-Homecoming”, mientras que Maddie Ziegler, la niña que se hizo famosa por bailar “Chandelier” a lado de Sia, ganó Teen Choice Award por mejor baile en escenario.

Grant Gustin no se quedó atrás y gracias a su interpretación de “Flash” en serie homónima, se llevó a casa el premio a mejor actor de acción para la TV.

Una de las actuaciones más esperadas de la noche fue la del ex One Direction, Louis Tomlinson, quien junto a Bebe Rexha cerró la ceremonia con el tema “Back to you”.

French Montana hizo una explosiva presentación al cantar “Unforgettable”, mientras que Zara Larsson actuó junto a Jack Patterson, de la banda Clean Bandit, para interpretar el hit “Symphony”. Rita Ora, la actriz de “50 sombras de Grey”, quien cautivo en la alfombra azul, repitió la hazaña en el escenario al cantar “Your song”.

A diferencia de años anteriores, la gala fue bastante monótona, en la cual se esperaba la participación de Miley Cyrus, quien presentaría su tema “Malibu”, y Selena Gomez, quien haría lo propio con “Ban liar”, sin embargo ninguna de las dos llegó a la gala.

Otro de los esperados de la noche y que tampoco llegó, fue Ed Sheeran, el pelirrojo ganó la categoría Música Pop Favorita gracias a su tema “Shape of you”, imponiéndose ante “24k Magic” de Bruno Mars.