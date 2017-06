Confirmado: Chris Evans aparecerá en Los Vengadores 4

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- No cabe duda que Chris Evans es uno de los actores más queridos de Marvel, ya que se ha ganado el corazón de millones de personas con su interpretación de Capitán América, por lo que el intérprete ha renovado su contrato para aparecer en la cuarta entrega de Los Vengadores, informa Televisa Espectáculos.

En un inicio Evans sólo iba a aparecer en tres películas individuales y en tres crossovers, las cintas de Avengers, pero aceptó participar en un nuevo filme por una gran razón.

"Tenía seis películas en mi contrato de Marvel, así que pude terminar con la tercera Avengers, pero querían que la tercera y la cuarta fueran juntas. Me dijeron que tenían muchos otros personajes que incorporar - Guardianes de la Galaxia, Pantera Negra, Capitana Marvel, Doctor Strange y Ant Man- y no podían meterlos a todos en una sola película", comentó Evans a The Telegraph.

Esto podría indicar que la cuarta entrega de estos superhéroes será la última de Chris Evans como "Steve Rogers", aunque aún falta más de un año para conocer la decisión definitiva de este actor con respecto a su participación dentro de este universo cinematográfico.

Recuerda que la película Avengers: Infinity War se estrenará el 4 de mayo de 2018 en Estados Unidos.