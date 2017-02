El director de la nueva entrega, James Foley, dice que no se pierde la esencia de la primera.

La secuela de '50 Sombras de Grey' es dirigida por James Foley, quien estuvo al frente de la serie política House of Cards. (cinepremiere.com.mx)

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- James Foley, director de la serie 'House of Cards' y la secuela de '50 Sombras de Grey', declaró que no implicó un reto saltar de la política al sexo debido a que ambos temas le apasionan.

“Me gusta inclinarme hacia temas políticos, pero también me interesa mucho el sexo; cada película que hago es una reacción de lo que me ha pasado o interesado en algún momento de mi vida”, dijo Foley.

El director de cintas como 'At Close Range' y 'After Dark, My Sweet' dijo que debido a sus diferentes intereses y pasiones, se ha metido en muchos problemas a lo largo de su carrera; pues un director se da a conocer por su firma o consistencia en las cintas que realiza.

“Me gusta enfocarme en diferentes aspectos de la vida, y cuando termino me gusta cambiar de ángulo. Por eso puedo hacer una serie política y luego dirigir una película romántica-erótica”.

La primera película de esta trilogía estuvo dirigida por Sam Taylor-Johnson, pero después de su partida, Foley asumió la responsabilidad y decidió agregarle a esta segunda parte tintes de humor y realismo.

“Sentí que en la primera parte las escenas de sexo eran frías y mecánicas, por lo que decidí cambiar eso y agregarle toques de humor; pues en la vida real va de la mano con la sexualidad. Además, quise que los actores se relajaran y que la pasaran bien porque de eso se trata el sexo”, agregó.

La nueva película, basada en la saga literaria de E.L. James, además del romanticismo y pasión contará con nuevos elementos como la envidia, el misterio y el peligro”, añadió.

“Todos los elementos se integraron muy bien a la dinámica de los enamorados y empujan a que la relación continúe. Considero que la fotografía, la iluminación son muy diferentes en esta secuela”, agregó James.

Elenco

Kim Bassinger, Eric Johnson y Bella Heathcote se unen a Jamie Dornan y Dakota Johnson en esta segunda parte, que de acuerdo con Foley, logrará desinhibir a la audiencia en las escenas de sexo.

“Todos los actores están muy sueltos, son más humanos, más reconocibles, no nada más dos extraños teniendo relaciones sexuales”, agregó Foley respecto a su nuevo filme.

Medios obsesionados

E.L. James, escritora de la misma trilogía, declaró que la literatura erótica para mujeres existe desde hace décadas; sin embargo, los medios de comunicación continúan escandalizándose con este tipo de historias porque no están acostumbrados a hablar de sexo con naturalidad.

“Los medios están obsesionados con el sexo, las mujeres leen libros eróticos desde hace mucho tiempo; no es la primera historia de este tipo, pero quizás la popularidad es lo que ha provocado que sea motivo de crítica”, dijo James.

La escritora dijo que las mujeres también tienen derecho a tener fantasías sexuales abiertamente al igual que los hombres.

“A las mujeres les gustan las historias pasionales y románticas. Tenemos derecho a tener nuestras propias fantasías, y no necesariamente sexuales, muchas desearíamos que los hombres nos ayuden con las labores domésticas. En fin, el mundo todavía no está preparados para esta mentalidad feminista”, añadió.

James, quien colaboró como productora, comentó que el público podrá disfrutar de nuevos elementos como el misterio, la envidia y hasta el peligro.

“Hay muchas personas del pasado de Christian que intentarán terminar con la relación y otras que intentarán desestabilizar su felicidad a toda costa”, dijo James.

No obstante, la creadora de esta romántica y pasional historia añadió que los elementos básicos como el misterio y la pasión permanecerán latentes.