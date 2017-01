Milenio Digital

LOS ÁNGELES, EU.- Talentos Ocultos , el drama que rinde homenaje a tres científicas negras durante la conquista espacial estadounidense, se colocó en el primer lugar de las taquillas de Estados Unidos y Canadá por segunda semana consecutiva, mientras un par de cintas caras se estrenaron con el pie izquierdo.

Los cálculos preliminares publicados el domingo indican que Talentos Ocultos —sobre unos matemáticos de raza negra durante la carrera espacial de la década de 1960— recaudó 20.5 millones de dólares en las salas de cines de EU y Canadá durante el fin de semana alargado por el feriado de Martin Luther King Jr.

El largometraje, con Taraji P. Benson, Kevin Costner y Kirsten Dunst, narra el destino extraordinario de tres científicas negras que contribuyeron al éxito del programa espacial de Estados Unidos en los años 1950 y 1960.

Los estudios Fox esperan que el filme recaude 25.3 millones cuando se sume la taquilla del lunes.

La comedia musical romántica La La Land , el fenómeno de los Globos de Oro del 8 de enero pasado cuando alcanzó un récord de siete estatuillas y favorita para los Oscar, se catapultó a la segunda posición este fin de semana, con la recaudación de 14.5 millones de dólares (77.08 millones en seis semanas).

En medio de muchas películas —como Rogue One y la cinta de thriller supernatural The Bye Bye Man , que sorprendentemente tuvo gran acogida— algunos títulos de directores de renombre no despegaron.