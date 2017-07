Circulan los supuestos nombres de los mellizos de Beyoncé

Agencia

Estados Unidos.- De acuerdo con TMZ parece que la compañía administrada por Beyoncé y Jay Z, propietaria de las marcas registradas de sus nombres, presentó documentos legales el lunes 26 de junio, justo en el momento en que los gemelos se fueron a casa, para asegurar los derechos, informa Quién.

Se decía que los nombres de los pequeños podrían haber sido Shawn, el verdadero nombre de Jay Z , y Bea, diminutivo de Beyoncé. Sin embargo, esto no fue cierto, ahora los que están circulando son Rumi y Sir Carter, nada parecidos al nombre de su hermana mayor Blue Ivy.

Después de saberse esta noticia, la reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos dicen que hasta que Queen B no diga los nombres de los pequeños, aún no se puede confirmar nada.

Blue, Rumi, Sir, North and Saint will be the next generation of Marvel superheroes https://t.co/tnfdLFWnqH — ilana kaplan (@lanikaps) 30 de junio de 2017

También hubo memes que decían: "Blue, Rumi, Sir, North y Saint (hijos de Kim Kardashian y Kanye West) serán la nueva generación de los superhéroes de Marvel".

Recordemos que los recién nacidos, llegaron al mundo en la semana del 12 de junio en el Centro Médico de la UCLA. La noticia fue confirmada oficialmente por el mismo padre de Beyoncé.