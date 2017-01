Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El comediante Eduardo Manzano, de 78 años de edad, hará su debut en las telenovelas, luego de 56 años dedicados a la actuación, con una participación en El bienamado, producción de Nicandro Díaz, que comenzará a transmitirse a partir de este lunes por el canal Las Estrellas, informa Notimex.

“Estoy emocionado y agradecido con el Todo Poderoso por darme la oportunidad de volver a estar en contacto con el público. Pero confieso que estoy nervioso porque este será mi debut en telenovelas”, comentó el actor.

Añadió que nunca había trabajado en telenovelas y ahora que lo invitaron, dijo que está viviendo una gran experiencia.

“¡Esto es padrísimo! Estoy en un campo que nunca había pisado y de lo que me estaba perdiendo. La verdad no se había presentado la oportunidad y ahora que me invitaron, pues sólo dije: 'Patas para qué las quiero', me dijeron grillo y yo brinqué”.

Sobre el personaje que tendrá en la novela, el actor quien en las décadas de los 60 y 70, formó junto con Enrique Cuenca, el dueto de comedia Los Polivoces , señaló que Nicandro Díaz le puso un traje a la medida. “Seré uno de los policías, pero que va a estar en silla de ruedas”.

El inolvidable Gordolfo Gelatino , dijo que además, en esta producción se siente muy apapachado, por estar rodeado de grandes compañeros.

“Esta novela está llena de grandes comediantes y de nuevo talento de la comedia, un género que espero en Dios vuelva pronto a sus rediles y vuelva a florecer como antaño”, señaló.

La comedia en el olvido

Al respecto, lamentó que la comedia esté tan olvidada tanto en cine como en televisión.

“El cine mexicano está pasando por un buen momento, pero ojalá que, al igual que la televisión, se den cuentan que hablemos muchos actores cómicos que seguimos activos y que podemos dar aún mucho en la pantalla, tanto en la grande como en la chica”, dijo.

Lamentó que las nuevas generaciones de comediantes estén valiéndose ya no tanto del albur, sino de la majadería.

“Todo es cíclico en esta vida, incluida la comedia, pero yo todos los días hago changuitos para que este tipo de humor que estamos viendo pase pronto. A mí me ha dado mucha tristeza cómo se ha ido degenerando la comicidad.

“Lamentablemente tengo un porqué está pasando esto, porque quienes nos encargamos actualmente de hacer reír a la gente nos da flojera buscar nuevas cosas y nos vamos por lo fácil que es el albur o la grosería”, dijo el actor quien se caracteriza por su humorismo blanco.

Finalmente, al preguntarle sobre su salud, confesó sentirse muy bien, sobre todo porque está ocupado haciendo lo que más le gusta que es actuar.

“Estar grabando mucho, constantemente, al ritmo de cómo se trabaja en las novelas, es maravilloso, esto vivifica al actor, porque estamos urdiendo cosas, improvisando, estudiando, pues es muy padre. Yo estoy feliz y muy agradecido”.