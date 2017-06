Agencia

Estados Unidos.- La actriz de 43 años de edad, Alyson Hannigan, recordada por su papel de Lily Aldrin en la sitcom How I Met Your Mother, ha sido la última en criticar el final de la exitosa serie al unirse a reclamos sobre el tratamiento con el que cerraron la historia.

En entrevista con News Australia, Alyson Hannigan confesó su frustración con el final de How I Met Your Mother, programa que estuvo nueve años al aire cosechando millones de seguidores alrededor del mundo.

Su primera crítica va dirigida hacia el personaje de Neil Patrick Harris, Barney Stinson en la serie, al afirmar que no debió casarse nunca, esto en parte por el desarrollo de su papel a lo largo de las nueve temporadas al aire.

“No creo que Barney debiera haberse casado nunca. Fue un final muy rápido, obviamente hecho para llorar, pero con todo lo que cortaron se quedó como muy rápido. Tu primera reacción es: ¿qué ha pasado?”, puntualizó Alyson Hannigan.

La también actriz de la serie fílmica American Pie señaló que muchas escenas grabadas para la novena temporada fueron relegadas de los cortes finales de los episodios, centrándose en concreto en el funeral de la esposa de Ted Mosby, este último papel interpretado por Josh Radnor.

Cabe recordar que la cadena estadounidense CBS planeaba lanzar un spin-off llamado How I Met Your Father, sin embargo, este fue cancelado antes de que se grabara un piloto. De igual forma, en las últimas semanas se ha publicado en la prensa especializada que el canal podría revivir How I Met Your Mother para una décima temporada.