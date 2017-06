Ariana Grande logra el objetivo: recauda casi 300 mil dólares (video)

Agencia

LONDRES, Inglaterra.- Luego del concierto que Ariana Grande ofreció en Mánchester en beneficio a las víctimas y los afectados del ataque terrorista del 22 de mayo, la cantante recaudó 296 mil 969 dólares.

Durante el evento que reunió a miles de personas en el Old Trafford Cricket Ground, las pantallas del escenario mostraban imágenes que invitaban al público a donar cualquier cantidad de dinero, informa Milenio en su portal web.

Las ganancias se destinarán a un fondo de emergencias creado por la ciudad de Mánchester y la Cruz Roja británica.

A través del Entertainment Industry Foundation (EIF), se dio a conocer la cifra del dinero recaudado durante las tres horas y media que duró el concierto.

The Black Eyed Peas, Robbie Williams, Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus y Coldplay fueron algunos de los músicos que participaron en el evento.

Así fue el show

' One Love Manchester' fue el emotivo concierto que brindaron este domingo Ariana Grande y más de una decenas de estrellas de la música a beneficio de las familias de los 22 muertos y 59 heridos que dejó el ataque terrorista del pasado 22 de mayo al finalizar un concierto de la cantante en esa ciudad inglesa, relata Univisión.

El concierto comenzó en punto de las 19 horas con un minuto de silencio convocado por el músico Marcus Mumford, para posteriormente corear el tema ‘You Are Not Alone’.

Take that fue la agrupación que siguió en el escenario, después de que cancelaron su presentación en el Manchester Arena, e interpretaron el tema ‘We Are Giants’, su más reciente sencillo. Ellos invitaron a su exintegrante Robbie Wiliams a subir al escenario.

Williams protagonizó uno de los momentos más emotivos al interpretar el tema ‘Strong’ que fue coreado por los miles de asistentes en el estadio de críquet de Old Trafford que estaba lleno en su totalidad y concluyó su participación con el tema ‘Angels’.

Tras Wiliams le tocó el turno de Pharell Williams con el tema ’Get Lucky’, con el que trató de levantar el ánimo con un mensaje optimista: “A pesar de todo lo que ha pasado aquí no veo miedo … y ¿saben cómo me hace sentir eso? Feliz”, momento en el que empezó su canción más conocida, ‘Happy’, para la que contó con la participación de Miley Cyrus, amiga muy cercana de Ariana Grande.

“A pesar de todo lo que ha pasado aquí no veo miedo … y ¿saben cómo me hace sentir eso? Feliz”

Asegurando que volverá a Manchester para realizar un concierto en honor a las víctimas de la tragedia la cantante envió un comunicado a través de sus redes sociales para hacer un llamado a la unidad.

“Para mí, la mayor responsabilidad es cuidarnos entre todos y por eso estoy hoy aquí, expresó Cyrus, quien anunció el gran cariño y respeto que tiene por Ariana Grande, antes de interpretar el tema ‘Inspired’.

Videos de solidaridad

Otros cantantes como Niall Horan, Little Mix y Ushery, también se sumaron a la causa, además de muchos otros que mandaron vídeos en solidaridad como U2, Paul McCartney y Stevie Wonder.

Una hora después de que comenzó el concierto fue cuando Ariana Grande apareció por primera vez en el escenario. Vistió una sudadera blanca en la que se leía la leyenda: “One love Manchester” con letras color rosa, para interpretar el tema ‘Be Alright’.

Ariana estaba conmovida y fue escasa en palabras. “Los amo muchísimo”, repetía entre canciones. Ella se reencontró así con el público de Manchester después de la tragedia en su concierto.

Durante las tres horas de 'One Love Manchester', Ariana cantó a dueto con Victoria Monet, Miley Cyrus, Black eyed Peas, Cold Play, entre otros.

Otro de los momentos emotivos fue cuando Ariana acompañada por un coro de niños interpretaron el tema ‘My Everything’ y algunos de los pequeños no pudieron contener el llanto. Ella los abrazaba para consolarlos.

El público, en su mayoría jóvenes adolescentes, levantaron las manos para corear con Ariana Grande el tema ‘Side to Side’, una imagen que hizo la cantante se llevara las manos al rostro, aguantándose una vez más las ganas de llorar. Fue entonces que relató que tuvo la oportunidad de conocer a una madre de una de las víctimas: “Ella me dijo que la pequeña no hubiera querido que llorara".

Así llegó al escenario otra de sus amigas, la cantante Katy Perry quien comenzó su participación con el tema ‘Part of Me’ y para después seguir con el tema ‘Roar’.

Uno de los más ovacionados de la noche fue Justin Bieber quien apareció en el escenario con su guitarra, las donaciones se dispararon mientras el joven cantaba ‘Love Yourself’, visiblemente emocionado.

Una canción para Ariana

La banda ColdPlay se salió del programa pues interpretó el tema ‘Don't Look Back in Anger’ del grupo Oasis y lo hizo para dedicárselo a la cantante, pues el vocalista de la agrupación, Chris Martin le dijo: “Tú le cantaste a la gente, ahora nosotros te cantamos a ti”. La sentaron y Ariana escuchó el tema.

“Tú le cantaste a la gente, ahora nosotros te cantamos a ti”

La noche seguía y las sorpresas continuaban, pues Liam Gallagher, de la banda Oasis hizo su aparición a pesar de no estar en la lista del elenco y cantó a dueto con ColdPlay.

Al final los 16 artistas salieron al escenario para bailar y acompañar a Ariana Grande quien se despidió con dos temas: 'One Last Time' y el clásico 'Over the Rainbow'.