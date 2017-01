María del Mar Boeta/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Armando Manzanero y Burt Bacharach susurran al oído de Gabriel Espinosa. Piden que convierta sus canciones en lenguajes personales envueltos en las bellas armonías del jazz. Y también, que las comparta.

El músico aceptó las solicitudes de los compositores y ayer, ante un emocionado público del teatro José Peón Contreras, a las 21:00 horas ofreció un concierto que bien pudo llamarse “Bacharach, Manzanero y Espinosa”.

“El secreto de este proyecto es el arreglo de los temas”, comentó el también bajista ante la audiencia. “Así es como Gabriel escucha las canciones”, agregó dando a paso a un “split” de dos de los más grandes autores musicales del siglo XX.

Así, los asistentes disfrutaron de melodías como “Cuando estoy contigo”, “Como yo te amé”, “Esta tarde vi llover” y "Adoro" de Manzanero, que fueron recompensadas con sonoros aplausos.

“¿Quién no conoce estas piezas?”, preguntó una asistente mientras tarareaba las estrofas de las creaciones del autor yucateco.

La fina aportación de Tierney

Gabriel Espinosa llamó a una aliada especial para el turno de Bacharach: la cantante Tierney Sutton. Alta, delgada, etérea con su delicado vestido, la intérprete postulada varias veces al Grammy endulzó la noche demostrando, sin necesidad de gran esfuerzo, que el jazz necesita sentirse y para cantarlo se necesita hacer alianzas con el alma.

Ayudada en la traducción al español por Espinosa, la artista dio voz a “Raindrops keep falling on my head”, de B.J. Thomas, que estrenó su tema en la película “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (“Dos hombres y un destino, 1970), “Close to you” de Los Carpenter, “The Look of Love” del primer filme “Casino Royale” y “What the world needs now”.

En una pausa, el músico reveló que Tierney puso una única condición para colaborar: La inclusión del tema “Alfie” de la cinta del mismo nombre. La propuesta fue aceptada y Tierney la interpretó imprimiéndole su toque especial.

También hubo un momento para las composiciones de Espinosa, destacando “Tres”, canción que escribió para sus tres hijas Natalia, Paola y Adriana. La participación especial en algunas piezas de su hermano Patricio Espinosa y Pepe Ballote también contribuyó a que la noche fuera más memorable.

Los aplausos y gritos del público al concluir fueron la prueba de que el concierto logró su objetivo y más. Esta recompensa también fue para los músicos que acompañaron la noche, Misha Tsiganov (Piano), Jim Seeley (Trompeta), Hendrick Meurkens (melódica), Rubén Galván Alonso (bongós) y Mauricio Zottarelli (Percusiones).

*Para quienes quedaron prendados de las canciones, el disco "Songs of Bacharach and Manzanero" saldrá próximamente a la venta en plataformas digitales.