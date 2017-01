Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Sting se une a la lista de músicos que visitarán México este año. El intérprete llegará a la Ciudad de México el 17 de mayo para tocar en el Auditorio Nacional; después tocará en el Auditorio Citibanamex de Monterrey, el 20 de mayo; por último se presentará en el Auditorio Telmex de Guadalajara, el 21 de mayo, informa Milenio Digital.

Los boletos para el 57th & 9th Tour estarán disponibles en venta general el 25 de enero a las 11AM, pero los miembros del club de fans oficial de Sting.com tendrán acceso a una preventa exclusiva los días 17 y 18 de enero.

También habrá boletos disponibles en Preventa Exclusiva para Tarjetahabientes Citibanamex los días 23 y 24 de enero.

En el 57th & 9th Tour, Sting estará acompañado por una banda de tres músicos incluido su guitarrista de toda la vida Dominic Miller, además de Josh Freese (batería) y Rufus Miller (guitarra). El cantautor Joe Sumner será el invitado especial para este concierto.

Lanzado en noviembre del año pasado, el disco número 12 en solitario de Sting, 57th & 9th, es su primer proyecto rock/pop en más de una década.

3 shows added to the #57thAnd9th Tour! Mexico City May 17, Monterrey May 20, Guadalajara May 21. Details/tix info: https://t.co/lIZBYa3KNx pic.twitter.com/cJFVP0oqGr