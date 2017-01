Joel González/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Las personas que gusten escribir sobre un periodo o episodio particular de la historia son invitadas por el Patronato Pro Historia Peninsular de Yucatán A. C., para inscribirse al Premio de Ensayo “Jorge Ignacio Rubio Mañé” 2017, cuya convocatoria fue lanzada el día de ayer y permanecerá abierta hasta el próximo 31 de marzo del año en curso y no hasta el día 25 como se había publicado antes.

El Patronato Pro Historia Peninsular de Yucatán A. C., a través de su directora, Anahí Meyer Riera, informó que el certamen tendrá como tema “Producción local, orgullo global; empresas que dieron identidad a la península de Yucatán”,

Acompañada de Bruno Euan Esquivel, del Fondo reservado de la Biblioteca del Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales (Cephcis) de la UNAM; y de Kandy Ruiz González, coordinadora de la Biblioteca Yucatanense, la directiva dio a conocer los pormenores de la convocatoria.

Añadió que ganador obtendrá un premio único indivisible de 10 mil pesos que será entregado durante una ceremonia el día 20 de abril a las 20:00 horas en el Auditorio “José Día Bolio”, del centro convocante.

Explicó que los trabajos deberán ser originales e inéditos con una extensión no menor de 25 ni mayor de 40 cuartillas y se entregarán en original y tres copias en las instalaciones de ProHispen

Cursos

En la conferencia Meyer Riera, también dio a conocer los Cursos de Formación en Preservación de Material Documental y Bibliográfico que el centro cultural impartirá de febrero a julio del corriente año.

Asimismo indicó que para el curso dirigido a profesionales interesados vinculados al patrimonio bibliográfico y documental se abrirán dos grupos, los de semana que tendrán lugar las tardes de lunes a jueves y el de fin de semana que se realizará de viernes en la tarde y sábados por la mañana

Detalló que serán cinco cursos que se impartirán en módulos independientes y dado que el cupo es limitado se dará prioridad a matriculados que hayan cursado el curso anterior.

El primer módulo está dedicado a la clasificación de archivos y bibliotecas y los restantes en materia de conservación, afirmó.

Destacó la importancia de que este tipo de cursos ya que son poco frecuentes en la entidad y que serán de mucha utilidad para los profesionales que trabajen en materia de museos, gestión cultural y de patrimonio, así como historia, historia del arte, conservación, investigación y estudiantes de carreras afines.