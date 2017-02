Iván Castañeda/SIPSE

CIUDAD DE MÉXICO.- Conan O’Brien llegó a la capital mexicana con una intención: pedir una cooperación para pagar el muro que el presidente de Estados Unidos Donald Trump quiere construir.

El presentador estadunidense, famoso por su late show, ofrecía a cambio varios regalos como un ladrillo con el nombre de cada persona que quisiera aportar algo, o si lo preferían, también podían obtener una bolsa de tela que decía "yo pagué por el muro". Otra opción era una fotografía firmada por el mismísimo republicano, o ya como última alternativa, un disco de tríos.

Todos los mexicanos se negaron y ni un peso se fue para la alcancía en forma de muro que el conductor, como parte de una cápsula cómica, traía para seducir a los transeúntes en la calle peatonal de Madero, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Este segmento formará parte del especial que Conan O'Brien está grabando en nuestro país titulado Conan sin fronteras: hecho en México, que será transmitido el 1 de marzo en Estados Unidos por la cadena TBS y que busca hacer una sátira cómica respecto a las nuevas políticas de Trump.

"Las personas han sido increíbles, son muy lindas, han tenido grandes reacciones y hemos pasado un gran momento. Llegué el miércoles y vamos a grabar un show en Televisa. Quiero hacer un gran show para la gente mexicana. Quiero traer cosas positivas", comentó en entrevista el presentador.

"La gente de aquí es muy amigable, he recibido muchos abrazos. Es la vez que más me han abrazado en mi vida. Me hubiera gusta venir acá antes, así ya no habría ido con el terapeuta", agregó.

Fueron cientos los que se acercaron a saludarlo, aunque muchos no sabían quién era y solo querían una fotografía para después preguntar con quién se habían retratado. Unos menos, sí eran grandes seguidores e incluso uno llevaba una playera de Conan. Un joven se le acercó para decirle que gracias a él había aprendido inglés y otra chica lloró cuando lo vio de frente. Todo quedó registrado por su equipo de producción que lo acompañaba con dos cámaras y un micrófono ambiental.

"Les hemos estado preguntando a las personas si van a pagar por el muro. He obtenido muchos 'no'; nadie ha querido pagar por el muro", indicó.

Adoptando un tono más formal, Conan habló sobre lo que piensa de Donald Trump como mandatario y sobre cuál es la intención de venir a México para realizar este tipo de actividades.

"Él solo ha estado durante tres semanas y media en el poder. Pienso que tenemos que esperar a ver qué pasa. Es un país muy grande, es un gobierno complicado y el Presidente siempre quiere lograr lo que promete, vamos a ver qué pasa, pero la gente debe permanecer positiva y sin preocupaciones", señaló.

"Yo solo quiero venir y hacer algo positivo aquí. Posiblemente mi show no cambie nada al respecto (sobre el muro) y no sé si los comediantes tienen ese poder, pero me gusta intentar. Y para mí también esto se trata de llevar la cultura mexicana a los Estados Unidos para que vean a gente real viviendo en la Ciudad de México, quizás eso les haga pensar diferente a ciertas personas", finalizó.

