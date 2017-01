Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor argentino Patricio Borghetti agradece que el programa de televisión Venga la alegría se “arriesgue” incluyéndolo en su elenco, a pesar de su poca experiencia como conductor, informa Notimex.

“Estoy agradecido con Adrián Patiño por arriesgarse y jugársela conmigo, porque mucha gente me conoce más como actor en novelas o como cantante, pero la faceta de conductor no la tenía tan explotada”, comentó.

Dijo que en respuesta a la pantalla que TV Azteca le brinda, dará todo de él “para que no se arrepientan” de haberle firmado un contrato por dos años en sustitución de Poncho de Anda, quien fue uno de los presentadores estelares durante tres años.

Después de su primera participación en Venga la alegría el pasado lunes, Borghetti expresó a la prensa que se sentía muy emocionado, incluso, no había podido dormir.

“Anoche estaba pensando ¿qué voy a hacer y a decir? como si fuera el primer día de clases cuando era niño, vas a la escuela y te encuentras con compañeros nuevos”, expresó entusiasmado.

Destacó que el apoyo de sus compañeros, como Ingrid Coronado, Sergio Sepúlveda, Ricardo Cásares entre otros, ha sido fundamental para su desempeño, pero sobre todo, el mismo Poncho de Anda, quien le dio algunos consejos y le compartió su teléfono por si tenía alguna duda.

“Poncho me platicó por qué había tomado la decisión, lo cual entendí perfectamente, porque sé lo que estar alejado de la familia, en este medio, en el que hay tanta competencia y ego, él demostró ser un caballero, mis respetos”.

Agradecido

Señaló que todos le abrieron las puertas de Venga la alegría y lo hicieron sentir como en casa dentro de un espacio que le gusta porque va dirigido a toda la familia, sobre todo pensado en los niños, pues él es padre de un pequeño de ocho años y una niña de nueve meses.

“El programa lleva 11 años al aire y tiene mucho que ver con mi manera de ver la vida. Estuve viniendo en diciembre para ver cómo corría el programa. Desde atrás veía las diferentes secciones, los sets, las dinámicas que se hacen y comprobé la armonía que hay en el equipo, la vibra que se siente y el compañerismo”.

Acerca de su relación con Televisa, empresa para la cual laboró 17 años como actor, señaló que terminó sin mayores inconvenientes.

“Yo estaba como agente libre. Me comuniqué con los ejecutivos, les platiqué la oferta que me estaban haciendo y que para mí era importante. En este momento me desearon suerte. Nunca voy a hablar mal de una empresa que me dio trabajo, me voy súper agradecido”.

Patricio Borghetti destacó que ahora es tiempo de ponerse la camiseta de TV Azteca y que incluso, espera ganarle a la competencia (Programa Hoy ), pero de manera sana.

“No hay que ser enemigos porque nunca sabes a dónde te va a llevar el camino”, externó.