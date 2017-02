La conductora mencionó no sentir preocupaciones por el posible final de su programa de televisión.

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora cubana Raquel Bigorra dijo que el "rating" es lo que menos le preocupa, prefiere dedicarse a disfrutar su programa de televisión Las tardes con la Bigorra, sin pensar en que algún día pueda terminar, informa Notimex.

"Estamos contentos, es un programa fresco que tiene mucha verdad, que habla de actualidad y tiene un poquito de todo. Todos los días me levanto para darle gracias a Dios de tener esta oportunidad y estar cerca del público", comentó a la prensa.

Luego de 22 años de trabajar en México, Bigorra destacó que con el tiempo se aprende a disfrutar más el empleo y a no preocuparse por el "rating" ni por el tiempo.

"Me ha tocado estar en proyectos tan padres que de la noche a la mañana se terminan, te mueven de horario, te cambian de productor y hasta me he cambiado de canal. Tienes que dejar que la vida te sorprenda y mi trabajo es dar el 200 por ciento diario al público", dijo.

Raquel Bigorra, que ha sido conductora en programas como Venga la alegría y Raquel y Daniel, dice que procura ir de la mano con el productor y se dicta a sí misma el lema de "Sólo por hoy".

"Así como dicen los alcohólicos y, la verdad, me ha dado buenos resultados. El público se da cuenta de todo eso porque las cosas fluyen", puntualizó.