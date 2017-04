Agencia

Los Angeles, E.U.- Han pasado cinco años desde que se publicó la quinta y última entrega de la serie “Crepúsculo”, y Robert Pattinson sigue siendo interrogado sobre la posibilidad de un regreso. Recientemente, el actor de 30 años fue consultado en una entrevista con Yahoo! Movies:"Entonces, ¿van a tener su propio spin-off?", a lo que él respondió: “No exactamente. Pero ha habido conversaciones sobre el reeboot de la serie”, indicó.

En los años transcurridos desde que “Crepúsculo” terminó, Pattinson ha protagonizado “The Rover”, “Maps to the Stars” y “Life”, entre otras cintas, lo que al parecer le ha permitido establecer una identidad fuera de la serie, también disfrutó de más anonimato, algo que se sentía imposible durante el apogeo de “Twilight”, informa el portal E! News.

"Definitivamente se ha calmado en términos de mi vida cotidiana", admitió el actor, "pero sobre todo porque paso más tiempo en Londres, lo cual es totalmente diferente. Y estoy haciendo más papeles que me interesan, mientras que hay maneras de tomar un poco de paso hacia atrás para aprender y mejorar. Supongo que nunca he reconocido lo que es la base de fans, o incluso si tengo alguno."

Reconociendo que tiene un grupo de fans, dijo: "Siempre tengo mucha curiosidad por lo que la gente dice después, a quién le gusta la película". Pattinson puede estar dispuesto a considerar un regreso a Crepúsculo, pero ¿qué pasa con sus otros co-estrellas?

En 2015, Kristen Stewart -que interpretó a Bella Swan- reveló que tenía sentimientos similares acerca de reiniciar la popular franquicia. "Estaba tan genuinamente y fuertemente arraigada en eso, y no de una manera que me pareciera una obligación, aunque después de la primera, duró mucho tiempo", dijo Stewart a Uproxx. "Es difícil hablar con un período de cinco años en pocas frases, me encantaba hacerlo, pero eso no significa que quiera seguir haciéndolo", añadió.

En el caso de que otras personas protagonizaron un reeboot, Stewart indicó: "Estaría interesada en ver las nuevas películas. Estaría fascinada, pero no me afectaría emocionalmente de una manera u otra".