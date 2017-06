Conoce a la doble de Emma Watson

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Una joven estadounidense acaba de demostrar que la poción multijugos de Harry Potter existe. Es Kari Lewis, una fan del joven mago que está arrasando en Instagram aprovechando al máximo su gran parecido físico con Emma Watson, actriz que diera vida a la sabionda Hermione Granger en la saga cinematográfica basada en la obra de J.K. Rowling, informa Excélsior.

"No sabía quién era Emma Watson cuando un día me pararon dos chicas en la oficina de correos y me llamaron Hermione Granger", reveló la joven Lewis a Buzzfeed.

Y es que por entonces no conocía una franquicia de la que más tarde se enamoraría.

"Si no fuese por aquellas chicas, probablemente nunca habría sabido que Harry Potter existía hasta mucho después. Fueron ellas las que me iniciaron en este mundo", dijo.

Y desde entonces Lewis se dedica a hacer cosplays de todos los personajes a los que ha interpretado Watson a lo largo de su carrera.

Aunque el de Hermione es el que más veces imita, llegando a caracterizarse con la túnica de Hogwarts y aparentando estudiar un complejo libro de hechizos varita en mano.

Ahora la gran pregunta es conocer cómo y cuándo pudo Lewis arrebatarle a Emma Watson un cabello, para utilizarlo en una poción multijugos que ha demostrado existir... con un éxito comprobado. ¿Comercializará su receta?