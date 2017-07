Agencia

Estados Unidos.- El 13 de julio de 2013 Cory Monteith sacudió los corazones de Hollywood y de los fans de Glee tras morir por una sobredosis a los 31 años. Si bien han pasado cuatro años de esta tragedia, sus seguidores y sobre todo su pareja en aquel entonces, Lea Michele, siempre mantendrán su imagen viva para recordarnos por qué la partida de Cory es aún una de las más tristes en la industria, indicó E! en su portal.

También te puede interesar: Fallece el comediante Héctor Lechuga a los 88 años

"Qué difícil es creer que han pasado cuatro años... Te extrañamos C... Y amamos mucho más".

Hard to believe it's been 4 years... We miss you C... love you more ❤️ pic.twitter.com/kIXoy4s4zK