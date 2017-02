Agencias

LOS ANGELES, California.- En vísperas de la 89 ceremonia de entrega de los Oscar, que se celebra este domingo, una estatua dorada con el aspecto del rapero estadounidense Kanye West —y que guarda cierto parecido con la estatuilla del premio cinematográfico—, ha aparecido en mitad de Hollywood Boulevard, en Los Ángeles (EE.UU.).

La estatua, que representa a Kanye West con una corona de espinas y mocasines en una pose parecida a la de Jesucristo crucificado, ha sido bautizada como El Falso Ídolo por su autor, el artista callejero conocido como Plastic Jesus.

Según el autor, su obra "es tan crítica para nosotros como consumidores, como para el propio Kaney West", informa 'Hollywood Reporter'. "Es un genio escribiendo canciones y produciéndolas, no, no es ningún Dios, y por ese motivo lo representamos así", explica el artista.

El autor de la escultura explica que la figura representa la forma en que la sociedad actual idolatra a las celebridades, hasta que las acaba crucificando. En el caso de West, no "fue hasta cuando se produjo un problema en su vida o sufrió un desliz en su carrera, que se le empezó a crucificar", apunta Plastic Jesus .

Drake responde a Kanye

Durante el 2016, bajo el marco de su Saint Pablo Tour, Kanye West confundió a medio mundo con sus declaraciones sobre Donald Trump, Jay Z y Beyonccé; pero tampoco podemos olvidar que el controversial esposo de Kim Kardashian también aprovecho sus escenarios para criticar la música de su colega y hasta entonces buen amigo, Drake.

Sí, en uno de sus conciertos, West aprovechó su pausa entre canción y canción para criticar el hecho de que según él, las estaciones de radio ponían demasiado las canciones de raperos mainstream como Drake y DJ Khaled.

Pasaron varios meses para tener una reacción del ex novio de Rihanna, pero este sábado la estrella canadiense finalmente habló.

"Creo que cada quien tiene sus cosas. Realmente no estoy seguro a qué se refiere él la mitad del tiempo, porque yo pasé de trabajar en un proyecto con él, a que él ca**rap públicamente sobre mi y DJ Khaled por estar mucho en la radio", dijo Drake este sábado en una entrevista con OVO Sound Radio.

"Cuando escucho eso, simplemente me distancio de ello", continuó diciendo. "Si así son las cosas, ni siquiera entiendo el punto al que quieres llegar, pero sea lo que sea por lo que estás pasando, lo acepto. No lo respeto para nada. Khaled y yo somos buena gente. Realmente no entiendo por qué fuimos tu target esa noche. Pero de nuevo, acepto lo que estás viviendo".

A finales del año pasado el intérprete de Famous alarmó a muchos debido a sus extraños arranques sobre el escenario. Y entonces algunas fuentes aseguraban que todo se debía al gran estrés que Kanye acumuló por el aniversario de la muerte de su madre, además de todo lo sucedido con el robo que Kim sufrió en París en octubre. Su condición se tornó tan delicada que en noviembre incluso debió ser internado en el hospital por varios días debido a un cuadro de agotamiento extremo, insomnio, deshidratación y paranoia.