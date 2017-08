¿'Los juegos del hambre' y 'Crepúsculo' tendrán más películas?

Agencia

Ciudad de México.- "Crepúsculo" y "Los juegos del hambre" marcaron una auténtica tendencia en la industria cinematográfica, aunque algunas personas no las disfrutaron tanto.

Ambas sagas impulsaron las carreras de jóvenes talentos, gozaron de enorme popularidad entre millones de aficionados, e inspiraron numerosas adaptaciones de novelas "young adult", informa Cinepremiere.

Por años se han dado rumores sobre los potenciales regresos de ambas franquicias, pero el tiempo sigue pasando y pareciera que la posibilidad es cada vez menor. Pero Lionsgate no opina lo mismo, luego de que su CEO Jon Feltheimer confirmara a Variety que el estudio mantiene sus planes por continuar trabajando en ambos títulos: “Quedan muchas historias por contar y estaremos listos para hacerlo cuando nuestros creadores lo estén”.

Lo cierto es que Lionsgate ha manifestado su interés por retomar ambas franquicias en incontables ocasiones, aún cuando sus respectivas sagas literarias hayan terminado hace tiempo. La razón es comprensible, pues ambas adaptaciones recaudaron un acumulado superior a los 6 mil millones de dólares, que podrían seguir aumentando.

En cuanto a las historias, el estudio ha considerado precuelas, secuelas o spin-offs en formato cinematográfico o incluso, televisivo. Sin embargo, los ejecutivos siempre han asegurado que los proyectos sólo continuarían adelante con el apoyo de las autoras Stephenie Meyer y Suzanne Collins.

La primera colaboró con la reciente publicación de "Life and Death" en 2016; la segunda no ha publicado más historias de Panem desde Sinsajo en 2014.

Las verdaderas complicaciones parecen recaer en los protagonistas de cada saga: Kristen Stewart y Robert Pattinson han dejado atrás los títulos juveniles para concentrarse casi completamente en el cine independiente. A esto agreguemos que el actor no conserva un buen recuerdo del proyecto, tras describirlo como: “el papel más difícil que he tenido, porque lo hice por cinco películas. Es difícil pensar en algo que no sea aburrido. Especialmente cuando no mueres, porque ¿dónde queda el dramatismo? No te asusta nada. Y esa es toda la esencia del drama: la vida y la muerte”

La situación de "Los juegos del hambre" tampoco es favorable, pues Jennifer Lawrence ha dejado atrás a la estrella juvenil para ascender entre las actrices más cotizadas de Hollywood. Quizá por ello nadie se sorprendió cuando aseguró que: “no estaría involucrada. Creo que es demasiado pronto. En mi opinión, deben dejar que el cuerpo se enfríe”.

A pesar de estas palabras, todos sabemos que el regreso de "Crepúsculo" y "Los juegos del hambre" es sólo cuestión de tiempo, por lo que ninguna opción debería ser descartada. Eso incluye los reboots.

Pero, ¿cómo recibiría el público una nueva película a varios años de distancia? Esa respuesta es más complicada y sólo la conoceremos cuando Lionsgate confirme una nueva entrega.