Grabar Crepúsculo fue un increíble lujo: Robert Pattinson

Agencia

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Robert Pattinson reveló que casi fue despedido cuando grababa Crepúsculo.

El actor comentó que estuvo cerca de perder el papel que le dio fama debido a una actitud rebelde, que hizo que sus agentes intervinieron para corregir su conducta, informa Milenio.

También te puede interesar: Tom Cruise consiente a sus fans en la premier de 'La momia'

"No tenía que besarle el trasero a nadie", comentó Pattinson en una entrevista a The New York Times.

Sin embargo, el actor aseguró que después de eso, trabajar en la película fue "un increíble lujo", a pesar de las críticas negativas que tuvo por su papel como Edward Cullen.

"También fue una sorprendente suerte haber llegado a ese grupo de personas con las que trabajé", comentó Pattinson en referencia a los otros actores que participaban, como Kristen Stewart, Taylor Lautner y Anna Kendrick.

Tras acabar su trabajo en la saga de los vampiros, el actor comenzó a trabajar en cintas independientes, como Good Time, cinta que se presentó en Cannes y que le ha valido comentarios positivos de la crítica.