Conoce a la chica que Cristiano Ronaldo tiene en 'la mira'

Agencia

Argentina.- María Sol Pérez era conocida como una de las chicas más sensuales del clima en su país de origen: Argentina, sin embargo, cobró fama mundial simple y sencillamente porque Cristiano Ronaldo le dio varios ‘likes’ en su cuenta de Instagram.

También te puede interesar: ¡Entérate! Ricky Martin busca tener una hija

De acuerdo con el portal Terra, varios usuarios señalan que el astro portugués le dio ‘me gusta’ a varias fotos de la sensual conductora, particularmente aquellas en las que aparece con muy muy poca ropa.

La chica del clima del noticiero deportivo Sportia, dijo al respecto “Por ahora no estoy saliendo con él. Dicen que me puso like en varias fotos y que la novia estaría celosa. Yo nunca vi ningún like. No me sigue, pero capaz me stalkea y se le habrá escapado un like”.