Cumpleaños número 59 de Prince

ARGENTINA.- Habría cumplido 59 años el cantante, compositor y actor estadounidense Prince Rogers Nelson, conocido como Prince. En sus casi cuatro décadas , el Genio de Minneapolis lanzó casi 40 álbumes y se convirtió en una de las voces más influyentes, extravagantes y enigmáticas del pop en inglés.

Famoso por su estilo ecléctico e innovador, por sus extravagantes puestas en escena y su llamativo vestuario, ha dejado para la historia de la música grandes clásicos como "Purple Rain" (1984), "Cream" (1991) o "The most beautiful girl in the world" (1994), dice El Diario de Misiones en su portal.

Su emblemático álbum Purple Rain inspirará un nuevo musical británico, que comenzará a recorrer el Reino Unido en febrero de 2018.