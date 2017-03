Agencia

BARCELONA, España.- El actor Daniel Radcliffe podría estar planeando su boda con la que es su novia desde hace cinco años, la también actriz Erin Darke.

Algunos medios estadounidenses rumoraban que el joven de 27 años, habría propuesto matrimonio a su chica y recientemente a ambos se les ha visto en una joyería de lujo especializada en alianzas de boda, informa el sitio 20minutos.es.

Y a pesar de que el propio Radcliffe ha negado en varias ocasiones que hubiera un compriso, algo común entre las estrellas que suelen mantener su vida en privado, algunos medios citan a fuentes cercanas a la pareja para dar por hechos los planes de boda.

"Daniel compró recientemente a Erin un anillo y no reparó en gastos. Han estado hablando sobre el matrimonio desde hace un tiempo y pensó que esto era algo digno para derrochar", dijo una fuente cercana a la pareja, según RadioOne.

Por otro lado, Aunque J.K. Rowling afirmó hace unas semanas que la obra teatral "Harry Potter y el legado maldito" no tendrá adaptación cinematográfica, Daniel Radcliffe aseguró que, en caso de llevarse a cabo, no le importaría volver a meterse en la piel del ya no tan joven mago de Hogwarts.

"Estamos hablando de algo muy teórico, aunque si el asunto pasa de la teoría a la práctica, por supuesto que pensaría en ello", señala el actor británico ante esta posibilidad. Aun así, parece que tiene bastante claro que, en caso de suceder, no sería pronto. "No estoy muy seguro de ello, es un tema a largo plazo", señala.