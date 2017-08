Concierto del "Príncipe de las Tinieblas" fue testigo del eclipse

Agencia.

Estados Unidos.- El cantante Ozzy Osbourne, mejor conocido como el "Príncipe de las Tinieblas" se presentó en el festival Moonstock 2017 el pasado lunes y durante su presentación se puede observar cómo pasa de día a noche en menos de los cinco minutos que dura la canción, hasta que finalmente se vuelve de día.

Moonstock 2017 fue un festival de música con duración de cuatro días y la presentación de múltiples artistas de la talla de: Five Finger Death Punch, Halestorm, Blackstone Cherry, Theory of a Deadman, Hell Yeah, All That Remains, Otherwise, Pop Evil, entre otros.

El evento se llevó a cabo en Walker's Bluff, un viñedo ubicado al sur de Illinois, uno de los mejores lugares para presenciar el Eclipse Solar.

El pasado lunes 21 de agosto de 2017 ocurrió el fenómeno a la 13:20 horas, hora en la que los presentes experimentaron el cambio de luz a oscuridad.