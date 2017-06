Agencia

México.- La plataforma de multimedia y video on demand Netflix, se ha hecho famosa por hacer o 're hacer' las viejas series, como es el caso de '¿Dónde en el mundo está Carmen San Diego?' proyecto próximo a estrenarse, sin embargo, sin duda las adaptaciones que levantan más expectativas son las que ya tienen una legión de inmensa de fans esperándolas, como Death Note.

El anime del mismo nombre que se haría famoso por el año de 2006 cuenta con una legión de fans dispuestos a defenderla, y cuando Netflix anunció que se había hecho con los derechos para la reproducción del anime, despertó comentarios mixtos; desde los que estaban de acuerdo con la adaptación en 'live action' hasta los que habían tenido suficiente con sus adaptaciones japonesas.

En el nuevo trailer de la película nos dejan ver un poco mejor, como será esta nueva imagen de Light interpretado por Nat Wolf, y su papel en el mundo utópico que planea crear, además de darnos un buen vistazo del 'shinigami' que lo acompañará.

En una entrevista para Cinepremiere el director de la película para la pantalla chica, expresó algunos comentarios acerca de ella, aquí te dejamos los más destacados.

¿Crees que Death Note habla sobre la justicia o se trata de una utopía inalcanzable?

Para mí es sobre la lucha del bien y el mal y lo que está en medio. Obviamente estamos haciendo una versión de la película que está ambientada en diferentes partes del país, que tiene un nuevo acercamiento a los personajes, pero que al final quiere apegarse a lo que Death Note representa: ¿qué es la justicia? ¿Quiénes son las personas que deberían impartir justicia y qué significa eso? Lo que es cool sobre esto es que estos temas están envueltos en un ambiente sobrenatural y que se trata de una historia young adult.

¿Qué es lo que ofrece Nat Wolff al personaje de Light?

Es un chico que luce muy diferente a otros, yo quería que se viera como un chico normal que es muy inteligente. Estamos hablando de un adolescente al que lo rebasa la situación. Ya teníamos un borrador del guion y yo había estado involucrado en el proceso, así que sabía en qué dirección iríamos con el personaje. Tuve un par de encuentros con Nat, le hablé de la película y él tenía la personalidad que estábamos buscando. Es un chico muy divertido, puede ser crítico y modesto con él mismo. No se esfuerza en tratar de verse cool, sino que tiene una vibra de adolescente normal.

En algunos países como en China se ha prohibido la exhibición de Death Note por los crímenes que han imitado lo que sucede en la serie. ¿Eso te preocupa?

Sólo va a haber una manera de descubrirlo. Nuestro acercamiento ha sido muy distinto, no sé si eso vaya a afectar que cosas como ésas ocurran. Esperemos que no pase. En alguna junta surgió el tema, pero no podemos adelantarnos. Sólo estamos haciendo una película con un cuaderno que puede matar gente y espero que eso no quiera decir que haya crímenes que lo imiten. No porque la gente vaya a ver Transformers quiere decir que van a recibir un balazo o algo así.