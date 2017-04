Agencia

Ciudad de México.- Tras darse a conocer los diversos procesos legales que enfrenta Luis Miguel, diversos medios entrevistaron al empresario Rafael Herrerías, amigo cercano del cantante, quien afirma lo ve muy bien a pesar de estar envuelto en diversos problemas con las leyes.

“Lo veo muy bien, se ve muy bien, estuve con él hace dos semanas, está contento, está cuidándose mucho, está con muchas ilusiones, bien”, expresó el empresario, según la Agencia México.

También te puede interesar: Emiten orden de arresto contra Luis Miguel

Al respecto de sus encuentros con “El Sol”, relató: “Fuimos a cenar con unos amigos él y yo, y luego otra vez en Acapulco, una en Los Ángeles y la última fue en Acapulco en casa de unos amigos”.

Asimismo, Herrerías dijo ver en muy buena forma física al cantante gracias a la serie biográfica que realizará en algunos meses. “Se está cuidando mucho, está haciendo ejercicio, se está cuidando precisamente para la serie, él no va a actuar en la serie, él la va a presentar nada más”, indicó.

Finalmente, el empresario habló de la demanda que entabló “El Potrillo” contra LuisMi. “Las cosas son normales, son cosas de trabajo y así es, no se han concretado las cosas, no es Alejandro Fernández que lo demanda, son las compañías, éstas tienen rubros y éticas que seguir, entonces al final de cuentas son compañías, no es Alejandro contra Luis Miguel”.

¿Nuevo abogado?

También se dio a conocer que un nuevo abogado habría pedido una prórroga en la demanda contra 'El Sol'. De acuerdo al programa “Javier Poza en Fórmula”, ayer trascendió que este nuevo abogado argumentó que él no sabía nada en lo absoluto, por tanto pidió que le brindaran una prórroga para ponerse al tanto del caso y hacer que su cliente llegara a la audiencia.

La jueza de Los Ángeles, California, emitió una orden de arresto en contra del cantante debido a que ayer venció el plazo para presentarse al menos a una de las audiencias derivadas de la demanda que su ex mánager William Brockhaus, interpuso por incumplimiento de contrato y la cual ganó.

Las autoridades competentes recibieron la indicación de localizar al intérprete para obligarlo a comparecer sobre el millón de dólares que pide su extrabajador por el periodo laboral del 2012 al 2014.

A pesar de no ser el único problema legal del intérprete; esta es la primera vez que se gira una orden de aprehensión en su contra, situación por lo ha causado tanto revuelo esta noticia.