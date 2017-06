Demi Moore pierde sus dientes por 'culpa' del estrés

Agencia

Ciudad de México.- La actriz Demi Moore llegó a perder dos piezas dentales, específicamente los incisivos, por sufrir 'mucha ansiedad', según le reveló al conductor Jimmy Fallon en el late night The Tonight Show.

La estadounidense de 54 años, que visitó el talk show de Fallon para promocionar su más reciente película "Rough Night", confesó, sin precisar cuándo sucedió, lo que físicamente le dejó como saldo el estrés, informa Excélsior.

También te puede interesar: ¿Angelina Jolie se une al universo de los X-Men?

"Nos enviaste una foto y es una de las cosas más locas que jamás haya visto", le dijo el showman a la intérprete con su fotografía sin diente enseñándola a cámara.

"Me rompí los dientes frontales. Me encantaría decir que fue por practicar con la patineta o algo realmente genial, pero creo que es probablemente después de las enfermedades de corazón una de las mayores causas de muerte en Estados Unidos, el estrés. El estrés provocó la caída de mi diente", reveló la ex pareja de los actores Ashton Kutcher y Bruce Willis.

Demi advirtió entre risas que el perder dos dientes y fotografiarse así, no le provocó ningún problema o discusión con sus hijas, Rumer y Talulah, de 28 y 23 años, respectivamente.

“Les encanta verme sin dientes porque creen que me hace más vulnerable, más humana. Fue casi como si se me hubiera vencido la garantía. Lo juro. Gracias a Dios por la odontología moderna. Gracias por todos aquellos que practican la odontología”, aseguró antes de compartir un video grabado en Snapchat en una de sus visitas al dentista.