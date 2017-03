Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Demi Lovato ha celebrado con sus seguidores de Instagram que ha cumplido cinco años sobria, sin beber alcohol ni tomar otras sustancias, después de los graves problemas que tuvo con la bebida y otras sustancias.

"Ha sido todo un viaje. Muchos altibajos. Tantas veces quise volver a caer... pero me senté sobre mis manos y rogué a Dios que aliviara mi obsesión", describía la joven estos años de lucha contra el alcoholismo y las dependencias, según información del sitio 20minutos.com.

"Estoy muy orgullosa de mí misma, pero no podría haberlo hecho sin el poder superior (Dios), mi familia, amigos y todos los demás que me apoyaron. Me siento humilde y alegre hoy. Gracias chicos por estar a mi lado y creer en mí", añadía la intérprete.

So grateful. It's been quite the journey. So many ups and downs. So many times I wanted to relapse but sat on my hands and begged God to relieve the obsession. I'm so proud of myself but I couldn't have done it without my higher power (God), my family, friends, and everyone else who supported me. Feeling humbled and joyful today. Thank you guys for sticking by my side and believing in me. 🙏🏼

En la última entrevista que concedió a la revista American Way, la cantante se sincera y habla de lo "rápido" que ha vivido: "No pensaba que iba a llegar a los 21 años", declaraba la joven. Confesó entonces que tomaba en grandes cantidades de analgésicos, alcohol y cocaína y que ingresó en 2010 en rehabilitación cuando se enteró de que padecía trastorno bipolar.

También tuvo que hacer frente a otra enfermedad que superó su madre, la bulimia: "Cuando tienes dos o tres años y convives con alguien que pesa 37 kilos y que tiene un trastorno de la alimentación, es difícil no llegar a ser como ella", relata.

Ahora Demi Lovato sigue yendo a reuniones de alcohólicos anónimos y quiere que su ejemplo sirva para todos sus seguidores: "Cuando viene alguien y me enseña sus cortes y marcas y me dice 'por ti he dejado de autolesionarme' mi vida vuelve a cobrar sentido".