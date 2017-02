SIPSE.com

MÉRIDA, Yuc.- En mayo de 2016, en el Centro de Convenciones Siglo XXI se llevó a cabo la final de Miss Earth Yucatán 2016: Alejandra Castilla Blanco ganó y, desde ese momento, se convirtió en la imagen de certamen.

Tras el concurso, los organizadores iniciaron una campaña para dar a conocer el rostro de la ganadora, pero no contaron con que el diseño de uno de los anuncios era plagiado.

Este viernes 25 de febrero, Desirée Delgado, una 'youtuber', fotografa y diseñadora española, publicó en redes sociales que Miss Earth había usado, sin su permiso, uno de sus diseños.

"Ya me tengo que reir (sic) de esto... Cogieron mi foto sin permiso y le plantaron la cara de Miss Earth Yucatán para su promo, que supongo que durará todo el año 2017 que esté vigente la miss. Ya no solo no veo ni un euro por el uso de mi imagen, si no que además me destrozan el montaje. BRAVO OIGAN", publicó la joven en su cuenta de Facebook.

En los comentarios a la publicación, Desirée explicó que habló con los organizadores, quienes le informaron que retirarían la imagen de toda la campaña, pero que culparon del gazapo al diseñador gráfico que contraron, por lo que ellos no se hacían responsables de lo ocurrido.

Miss Earth, un concurso de escándalos

Este es el segundo escándalo público del concurso Miss Earth: en 2012, una concursante sufrió un accidente que la dejó postrada en una cama; una lona se descolgó a causa de vientos de tormenta y, con todo y estructura, le cayó encima a Evelyn Castro, quien ensayaba para la noche de gala.

En ese entonces, los organizadores, encabezados por Paul Marsell, también se lavaron las manos y dejaron prácticamente sola a la joven. La familia de la modelo tuvo que llevársela de regreso a su natal Nuevo León para que recibiera la atención médica necesaria y recibiera el apoyo económico que en Yucatán le negaron.

¿Qué es Miss Earth?