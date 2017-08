'Despacito' rompe récords y estas cifras lo respaldan

Agencia

Ciudad de México.- El video musical de Luis Fonsi, Despacito, con Daddy Yankee ha roto el récord del video más visto de todos los tiempos en YouTube, un récord que anteriormente ostentó See You Again de Wiz Khalifa con Charlie Puth tras superar el récord que mantuvo cinco años Gangnam Style del rapero surcoreano Psy.

Hoy el video musical oficial de Despacito alcanzó 2,993,786,682 de vistas y superó a See You Again (que contaba con 2,993,651,270) para convertirse en el video más visto de todos los tiempos, informa Excelsior.

El video también está en camino a convertirse muy pronto en el primer video de la historia en superar las 3 mil millones de reproducciones en YouTube.

Tomó sólo alrededor de 200 días para que el video musical oficial de Despacito se convirtiera en el video más visto en la historia de YouTube (estos números no incluyen el también popular video con la participación de Justin Bieber, el cuál tiene más de 464 millones de vistas).

El video oficial de Despacito ha acumulado una serie de récords adicionales impresionantes, incluyendo: