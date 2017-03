Agencias

LOS ANGELES, California.- Louis Tomlinson, el cantante de One Direction, ha sido arrestado y acusado de atacar a un fotógrafo en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles, un incidente que el abogado del cantante atribuyó a una "provocación" del paparazzi, informa Associated Press.

Tomlinson, al arribar el pasado viernes con su novia Eleanor Calder, pidió a un fotógrafo que dejarla de filmarlo. Después de la presunta trifulca, el fotógrafo detuvo a Tomlinson hasta que llegó la policía.

El cantante quedó en libertad y deberá comparecer ante la corte el 29 de marzo.

Martin Singer, su abogado, dijo que el paparazzi "provocó y causó el altercado" y que Tomlinson actuó en defensa de su novia, que fue "atacada".

One Direction, creada en 2010, tiene varios hits incluidos Drag Me Down , Story of My Life , What Makes You Beautiful, Perfect y Best Song Ever.

Reencuentro de One Direction

Uno de los integrantes de One Direction, Niall Horan anunció que la separación de la banda no es un adiós definitivo y que ya han estado en conversaciones para volver a unirse.

"Definitivamente va a suceder, ¡por supuesto!", comentó el cantante en su paso por 'Cirugía Smallzy' de Nova el pasado 14 de febrero.

"Cuando suceda no lo sé…pero va a ser bueno", comentó Niall emocionado.

Por ahora, Horan está inmerso en la promoción de su primer tema en solitario, Louis Tomlinson está trabajando en su carrera musical, Liam Payne y Harry Styles está probando suerte en el mundo de la interpretación.